Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Non sarà una partita semplice quella di stasera, anche se Iachini metterà in guardia i giocatori. Tre punti questa sera darebbero la possibilità di iniziare bene il campionato. A me non interessa se Chiesa se confermerà alla Juventus, so che per la Fiorentina sarebbe perfetto se restasse, mi aspetto un acquisto importante