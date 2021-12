Monti: “Niente tabelle, ma senza Europa a Firenze nessuno sarà contento”

L'elogio a Italiano ma anche i piedi per terra: può la Fiorentina centrare l'Europa?

Intervenuto a Radio Bruno, Gianfranco Monti ha commentato il momento viola prima del rush finale di fine anno, che può spingere ancora di più la Fiorentina verso le zone nobili della classifica: "Tabella punti? Vi prego, non facciamola. Già all'interno della partita la Fiorentina non riesce a gestire certi momenti, ma partita dopo partita è importante non buttare via quest'anno. Italiano è un gran martello e per lui questa è una grandissima occasione: venire via dallo Spezia come ha fatto e arrivare a Firenze per giocarsi un campionato del genere è ghiotto. Che fa, non ci prova a stare in Europa? Se arriveremo decimi nessuno a Firenze sarà contento, figuriamoci l'allenatore. E domani col Sassuolo è una partita importante, anche per i neroverdi che sono lì in classifica".