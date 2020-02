Monti: “Iachini preso per farci raggiungere la salvezza. Dragowski? Il problema non è il portiere”

Gianfranco Monti, intervenuto tramite collegamento telefonico a Radio Bruno, ha parlato della recente sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

Nonostante la sconfitta mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, spero che il campionato finisca il più rapidamente possibile. Iachini è stato preso per farci raggiungere una posizione in classifica più tranquilla, non so però se sarà sempre l’allenatore anche il prossimo anno. Dragowski? Non mi dispiace, io non spenderei soldi per un nuovo portiere. Non scordiamoci che Gollini ha preso un gol su Chiesa in maniera molto ingenua. Il problema, secondo me, non è il portiere ma il fatto che da tifoso ho visto una partita in cui ci siamo fatti schiacciare e quindi uno esce amareggiato.