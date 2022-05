Monti: “Fiorentina in proporzione come il Milan, ma il fuoco è sotto la cenere”

Le considerazioni in diretta radio

"Non andare in Europa sarebbe un peccato, ma non un disastro: noi siamo questi. In proporzione siamo come il Milan, che è in vetta pur essendo inferiore a Inter e Napoli. Noi siamo inferiori a chi ci sta davanti, ma a una giornata dalla fine lottiamo ancora con loro. Probabilmente anche Italiano deve crescere sotto alcuni aspetti, ma rimane il suo grandissimo lavoro oltre le occasioni buttate. I tifosi sono stati strepitosi, ma il fuoco è sotto la cenere: siamo lì e se buttiamo via tutto non ci saranno tanti sconti".