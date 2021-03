Monti: “Fiorentina, basta navigare nel limbo. Deluso da Amrabat

Il giornalista ed opinionista Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Per me lo stadio della Fiorentina è il Franchi, anche se un impianto nuovo sarebbe veramente bello. Non vedo grandi differenze tra le richieste dei Della Valle e di Commisso. Mi piacerebbe che venisse trovata una via comune. Vlahovic ha un grande potenziale, mi auguro che allunghi il contratto con la Fiorentina. Se al suo fianco si mette un giocatore giusto possono venire fuori cose interessanti, penso che si possa trovare un accordo per l’adeguamento del contratto. Pradè? Una ventata nuova mi darebbe stimolo. La Fiorentina non deve più navigare nel limbo, spero che si possa costruire una squadra che se anche fai un’annata pessima sia in grado di arrivare ottavo. Amrabat è il giocatore che mi ha deluso più di tutti