Monti: “Ribery è una forza della natura, Castrovilli sorpresa fino ad un certo punto”

Queste le parole, affidate ai colleghi di Radio Bruno, del noto tifoso viola Gianfranco Monti:

Pedro sta facendo sicuramente bene, lo dimostrano i due goal in due partite con il Brasile U23. Da par mio non vedo l’ora di vederlo all’opera con la maglia viola. Questa squadra era stata pensata con un modulo che prevedeva una punta centrale, ma Pedro è arrivato con un evidente ritardo di condizione, dopo gli infortuni patiti. Il problema per lui è che i dubbi sorti ad inizio stagione e le difficoltà incontrate nelle prime partite, con un centrocampo leggero, sono stati risolti grazie a Ribery che è una forza della natura e già una certezza. Così come Castrovilli, altra lieta sorpresa, ma fino ad un certo punto. Perché chi li ha scelti penso lo abbia fatto con metodo e acume. Complimenti dunque a chi ha pensato a loro o anche a uno come Caceres, perfetto connubio di esperienza, carisma e apporto tecnico.