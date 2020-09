Monti: “Fiorentina ha fatto di tutto per prendere Belotti. Bonaventura…”

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Sono molto contento dell’acquisto di Bonaventura, è un ragazzo molto intelligente che sa giocare a calcio. Ha fatto una scelta giusta venendo a Firenze, sarà sicuramente amatissimo dai tifosi. Gioca in 3-4 posizioni, la sua utilità non è in discussione. L’età non è un problema, i 31 anni di adesso sono i 28 di qualche anno fa. È un calciatore che i suoi 7-8 gol a stagione li ha sempre fatti. Vlahovic mi piace tantissimo, ma puntare su di lui come attaccante titolare non mi entusiasma. Se arriverà qualcuno dal mercato non ha senso relegarlo in panchina, non avrebbe possibilità di crescita.

L’attaccante? So che la Fiorentina ha fatto di tutto per prendere Belotti. C’era lui in cima alla lista delle preferenze di Iachini e Belotti sarebbe venuto a Firenze.