Monti: “A Firenze non si vede calcio da due anni, sono stufo. Lo stadio? Aiutiamo Commisso”

Di seguito un estratto delle parole di Gianfranco Monti ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Dalla partita con il Brescia non mi aspettavo molto di più, tranne che ovviamente il risultato. Il pareggio non è stata certo una bella immagine, sono venuti fuori i nostri problemi che mi sembrano piuttosto evidenti. Soprattutto sono più di due anni che a Firenze non vediamo giocare a calcio e io di questo sono un pochino stufo sinceramente. Succede tutto molto casualmente, non c’è gioco: ci si affida alle sgroppate di Chiesa e poi si infama perché sbaglia, ma come si può mettere tutto sulle sue spalle? Nessuno tocca l’uomo, Iachini a Firenze è amatissimo e io sono tra quelli che gli vogliono bene, ma avrei proprio voglia di veder giocare a calcio. Spero che si possa fare qualcosa in più. Lo stadio? Bisogna fare delle leggi che aiutino chi ha soldi per investire e apportare migliorie rivalutando una zona, che sia a Firenze o a Campi non fa differenza. Rimanere fermi su queste posizioni mi sembra da ottusi, spero che Commisso verrà ascoltato”.