All. Arsenal: “Grande partita. Ringrazio Fiorentina e Firenze per questi giorni”

Joe Montemurro, allenatore dell’Arsenal femminile, ha parlato dopo la gara tra viola e gunners in conferenza stampa:

"Contento del risultato? Sono rimasto contento della capacità di mettere in atto il nostro piano di gioco. Le nostre avversarie hanno attuato una sistemazione che non ci aspettavamo, ma le nostre giocatrici sono state brave a rispondere sul campo. Voglio comunque ringraziare la Fiorentina e Firenze per questi due grandissimi giorni, con dei tifosi fantastici in un grande stadio. Qualificazione finita? Dobbiamo comunque giocare anche al ritorno, possiamo essere più tranquilli, ma sarà comunque dura. Differenza tra Inghilterra ed Italia? Il grande salto è stato fatto quando le prime due serie inglesi sono diventate professionistiche. Questa è stata la cosa che ci ha permesso di fare il salto di qualità."