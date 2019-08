Montella: “La squadra mi è piaciuta, non ha perso equilibrio”. E su Ribery…

Di seguito le parole del tencnico Vincenzo Montella a seguito della partita contro il Monza: “Partita difficilissima, creiamo sempre tanto, andiamo sempre vicino al gol e facciamo fatica a concretizzare. La squadra mi è piaciuta perché solo a tratti ha perso l’equilibrio e ci ha provato fino alla fine. Quando uno deve rincorrere rischia di perdere la ragione. Se pensavamo di essere un po’ più avanti con la costruzione della squadra a questo punto? Io do le mie indicazioni e mi fermo lì, la società farà il massimo per migliorare la squadra laddove possibile. Ho fiducia in Pradè e Barone e nel presidente Commisso“.

“Se Vlahovic merita una maglia? Credo abbia grandissime qualità, lo ha dimostrato anche l’anno scorso nei momenti di difficoltà. Però bisogna anche essere cauti. Stasera ha risposto da giocatore importante, bisogna anche relazionare tutto al livello della partita, ma Dusan ha la mia stima totale così come Montiel, che anche stasera ha fatto due assist. Poi però bisogna vedere quando giocano con Napoli, Juventus, Atalanta eccetera. Montiel un titolare? Ha un talento straordinario, non l’ho usato quanto avrei voluto per via dell’infortunio. Domenica scorsa l’ho fatto giocare dal primo minuto lasciando in panchina Chiesa per provarlo e ha dato buonissime risposte sia con il Galatasaray che stasera. Stiamo calmi e lasciamoli tranquilli“.

“Se sogno Ribery? Io sogno i giocatori funzionali, poi se c’è il grande nome anche meglio. Se mi chiedete se penso che Ribery lo sia rispondo di sì, credo lo sia per tutti. Terzic? Mi dava garanzie e l’ho provato. Il Capitano? Badelj è il vice, Pezzella è il capitano. Lirola? Una contusione, fortunatamente non è una cosa muscolare. Gli abbonamenti? La gente ci dà energia, affetto, io mi sento di ringraziare tutti, anche oggi poteva starci qualsiasi tipo di reazione e invece ci hanno sostenuti. Sono i tifosi che mi ricordavo io”.