Se giocherà titolare lo sapremo tra poche ore, ma tutto lascia presagire che Nikola Milenkovic partirà dal primo minuto contro l’Udinese. Il serbo è alle prese con qualche acciacco (Montella, in conferenza stampa, non ha fatto il suo nome), ma si è allenato regolarmente in gruppo nel corso della rifinitura svolta all’Artemio Franchi. Nella lista dei convocati c’è anche lui.

La certezza l’avremo domani alle 11.30 quando saranno comunicate le formazioni ufficiali, ma è probabile che anche contro l’Udinese la difesa sarà composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Una buona notizia se confermata perché i tre stanno dando certezze alla Fiorentina. Il serbo, l’argentino e l’uruguaiano garantiscono cattiveria agonistica, centimetri e, qualche volta, anche gol, non certo un dettaglio.

Nessun esperimento quindi. I tre sono già affiatati e cambiare adesso sarebbe un suicidio sportivo. Prima o poi, però, Montella dovrà pensare alle alternative, anche perché Milenkovic, Pezzella e Caceres saranno impegnati con le rispettive nazionali.