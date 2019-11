Montella: “Ribery sta bene, Ghezzal e Venuti risorse importanti. Cambio di modulo a Verona? Non so…”

Vincenzo Montella ha parlato in sala stampa dopo l’amichevole contro la Virtus Entella, ecco le sue parole:

Sensazioni? Buone, nel primo tempo abbiamo dato una buona intensità alla gara. Siamo soddisfatti anche di chi ha giocato meno, alla fine servono a questo le amichevoli. Soprattutto nella prima ora abbiamo fatto una buona partita.

Ribery? Sta bene, non ha bisogno di andare al massimo sempre, ma questa gara è servita anche a lui.

Spirito del gruppo? Quando si perde e poi c’è la sosta poi è sempre difficile, soprattutto dopo una sconfitta pesante come in questo caso. Vogliamo tornare in campo il prima possibile per cancellare quella brutta prestazione, ci ha fatto male perdere in quel modo.

Centrocampo? Stiamo cercando le soluzioni migliori per sopperire alle mancanze, ogni allenamento mi da qualche buona indicazione.

Ghezzal? Sicuramente per noi è una risorsa, ha qualità e può fare molto bene.

Modulo? Non so se cambierò, le valutazioni da fare sono tante e ci può stare anche la difesa a quattro a Verona.

Venuti? Oggi ha fatto benissimo, è un giocatore serio e lo apprezziamo molto sia in campo che fuori. Siamo contenti di averlo tenuto.”