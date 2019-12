Montella/2: “Questo pareggio mi gasa, Ribery è un po’ giù. A rosa completa ce la giochiamo con tutti”

In conferenza stampa dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter ha parlato il tecnico viola Vincenzo Montella:

Esultanza? Era a fine partita, non meritavamo di perdere, se avessimo segnato al 45′ non avrei esultato così. Vlahovic? Sono felicissimo per lui, perché ci ho puntato sin dall’anno scorso, anche se non era pronto a livello emozionale. L’ho visto più pronto, veniva da cinque partite da titolare: ha tantissime ambizioni e sono convinto che diventerà un grandissimo calciatore, ma gli abbiamo chiesto troppo per essere un 2000. E’ un ragazzo con cui parlo molto e che sento mio; e l’obiettivo della società è quello di far crescere i giovani, così come l’avranno Ranieri e Sottil. Dobbiamo fare punti veri, al completo siamo altamente competitivi e possiamo tornare a vincere 2-3 partite consecutive. Ribery negli spogliatoi? Lo abbiamo caricato, è un po’ giù, molto coinvolto e di grande aiuto. La Fiorentina ci ha creduto di più dell’Inter? C’era spirito, con la rosa quasi al completo ci siamo: Pezzella ha fatto una partita stupenda contro i due attaccanti più forti del campionato.

Sono poche le partite sbagliate: col Lecce siamo stati sfortunati e a Torino abbiamo regalato un tempo. Ci è andato anche tutto storto, sarebbe stato difficile accettare una sconfitta oggi e questo pareggio mi gasa. A livello tattico le grandi partite ti danno una concentrazione maggiore, quando siamo calciatori non si parte dall’alto, quello di affrontare tutte le squadre allo stesso modo e avere la stessa adrenalina è un valore. La squadra è unita con l’allenatore? Il giocatore gioca per sé stesso, non per l’allenatore: da ex calciatore non andavo d’accordo con gli allenatori ma non sono mai sceso in campo per farlo esonerare. Temere più Inter o la Roma? La prima, per ovvie ragioni (ride n.d.r.). Cambio di Chiesa? ha preso un pestone, è rimasto in campo con generosità, voleva rimanere in campo ma non stava bene.