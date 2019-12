Montella-Pradè, è gelo. L’allenatore non lo ringrazia, i motivi dello screzio

Vi avevamo riportato il lungo post con il quale Montella si è congedato dopo l’esonero di ieri (CLICCA), uno sfogo mitigato poi dai ringraziamenti a tutti i componenti della realtà viola, dal presidente ai giocatori, tranne uno: il DS Daniele Pradè, che molti considerano colpevole altrettanto se non in maniera maggiore. Calciomercato.com riporta i possibili motivi di tanto astio: “Montella avrebbe gradito qualche innesto di maggiore esperienza all’interno di una rosa composta da diversi giovani, che si sono persi nei momenti di maggiore difficoltà e che, complice il grave infortunio subito alla caviglia contro il Lecce, si è squagliata dopo l’uscita di scena di un leader come Ribery.”