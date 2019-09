Montella: “Piano piano inseriremo anche attaccanti di ruolo. Dopo il 2-0 ci siamo rilassati”

Ai microfoni di Dazn il mister viola Vincenzo Montella ha commentato la prima vittoria stagionale: “Sono soddisfatto, peccato per la sofferenza gratuita nel finale. Ci siamo rilassati ma la squadra ha fatto una buona partita fino a quel calcio d’angolo che poteva cambiare le sorti della partita, potevamo e dovevamo chiuderla prima. Tensione? Un po’ c’era visto che non vincevamo da oltre sei mesi, inconsciamente è entrato un po’ di timore ma la squadra doveva fare una partita poco spettacolare ed è andata così. Dopo la metà del primo tempo siamo stati attenti e oggi meritiamo la vittoria, questi tre punti sono importanti. Ribery? E’ bello che voglia restare in campo, è bello che poi esca e ci abbracciamo: ha fatto una grande partita anche oggi. Terza formazione consecutiva? Abbiamo segnato due gol anche oggi, il mio pensiero è quello di inserire attaccanti di ruolo e ci arriveremo”.