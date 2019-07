Montella: “La squadra è stanca. Chiesa? Giovedì gioca”. Sul summit di mercato con Pradè e Barone…

Il tecnico viola Vincenzo Montella è intervenuto in sala stampa al termine dell’allenamento odierno della squadra in vista del prossimo confronto contro il Benfica [CLICCA]. Queste le sue parole: “La squadra oggi l’ho vista un po’ stanca ma c’è tempo per recuperare. Stanca sia mentalmente che fisicamente. Per fortuna non abbiamo infortuni, in queste circostanze ci sono dei rischi. Chiesa? Sta bene, si sta allenando con il gruppo. Oggi ho saputo che da contratto sia lui che Milenkovic devono giocare almeno mezzora, quindi giocherà contro il Benfica. Come lo vedo? Come sempre, la sua postura è quasi sempre un po’ imbronciata. Poi ognuno dà l’interpretazione che vuole. La squadra? I ragazzi si stanno comportando bene, hanno voglia di mettersi a disposizione e hanno qualità. Ranieri? Sta facendo anche meglio di quanto credessi, gioca pure in un ruolo non suo. Se parlerò di mercato con la dirigenza? Ci vuole rispetto dei ruoli. I profili, in base alle valutazioni che abbiamo fatto, sono quelli di cui abbiamo parlato con Pradè e Barone. Faremo delle valutazioni sui giocatori più funzionali in base a quello che offre il mercato.

Le società poi ci diranno se sono disposte a trattare quei calciatori e poi me lo comunicheranno anche a me ed in caso valuteremo le alternative. Quanto alle scelte sul mercato ci tengo a chiarire che non è una questione di moduli, ma di principio di gioco. Io non sono legato a un unico modulo ma semplicemente a dei principi di gioco e se arrivassero giocatori funzionali ai miei principi di gioco sarei felice. Il rapporto con il ds non è così fondamentale come pensate. Importante l'intesa con il direttore? La vedo in maniera differente. Non devo essere accontentato perché sono Vincenzo Montella, ma perché sono l'allenatore della Fiorentina ed ognuno ha le sue caratteristiche. Credo che la proprietà ed il direttore vogliano mettermi nella condizione migliore possibile per esprimere quelle che sono le mie qualità: faranno il possibile per darmi la squadra migliore".