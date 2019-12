Montella/1: “La sconfitta sarebbe stata una beffa. Vlahovic arriverà in alto. Sarò sempre in discussione”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato a Sky Sport dopo l’1-1 contro l’Inter:

Pareggio dal valore importante. La squadra ha giocato una grande partita, perdere sarebbe stata una beffa. C’era voglia di fare una grande prestazione. La squadra è sempre stata in partita, sono contento. Grande gol di Dusan. Pensavo di poterla vincere.

Il gol di Vlahovic? Si vedeva che aveva preso il tempo e il passo. Ha fatto un grande gol, sono contento per lui, arriverà in alto perché ha voglia di lavorare e di soffrire. Stiamo lavorando su questo ragazzo. Gli ho dato fiducia dall’anno scorso. Avere il peso dell’attacco un po’ gli ha pesato.

Non dobbiamo perdere questo spirito. Al completo siamo una squadra competitiva.

Ci è mancato Ribery, Pezzella ha fatto una grande partita, Caceres lo abbiamo spremuto.

Castrovilli è in calo, nel secondo tempo non riusciva a cambiare passo, aveva un risentimento, ma faccio fatica a toglierlo. Milan (Badelj, ndr) sta stringendo i denti, è un po’ in calo. Pulgar? E’ quello che corre per tutti quanti, ha fatto buona partita a livello difensivo, meno a livello offensivo

Dalbert e Lirola hanno giocato la miglior partita insieme. Abbiamo riempito poco l’area. Non meritavamo di perdere, questa è la mia visione del momento. La squadra ha giocato alla pari dell’Inter.

Ancora in bilico? Non lo so, sarò sempre in discussione. Sarebbe bellissimo giocare sempre come abbiamo giocato oggi. Se la società non ha cambiato fino a oggi, è perché crede che stia facendo un buon lavoro rispetto alle aspettative e le potenzialità. Sarebbe bello giocare sempre così ma è pur vero che le 4 sconfitte consecutive non possono essere ignorate.