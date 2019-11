Montella in sala stampa: “Ho tanta rabbia dentro, se giochiamo così i punti arriveranno”. Sui singoli…

Dopo il turno delle televisioni, Vincenzo Montella si presenta in sala stampa, raccontando:

Quella di stasera è una gara completamente differente rispetto alle ultime due, siamo sempre stati in partita, anche le statistiche lo dicono, abbiamo vinto gran parte dei duelli e calciato in porta diciannove volte. Ho tanta rabbia dentro, mi dispiace per tutti: per i ragazzi, che ce la stanno mettendo tutta; per il presidente, che ovviamente non può essere contento per i risultati al momento; per i tifosi, perché non ci voleva questa sconfitta casalinga. Se giochiamo sempre così, però, i risultati arriveranno, la squadra deve restare viva e io devo mantenere l’equilibrio. Se rimpiango di essere tornato? Assolutamente no, dobbiamo mantenere tutti l’equilibrio nei giudizi. La società ci è vicina, non è successo nulla tra noi. Ribery? E’ andato via zoppicando, ha preso una botta forte, domani farà gli esami. Pedro mi aspettavo che restasse di più in area e invece veniva troppo indietro. Dobbiamo sostenere Vlahovic, va aspettato, è un patrimonio della Fiorentina e diventerà un grande calciatore, in Serie A bisogna fare gol ma il ragazzo non va colpevolizzato. Adesso testa alla Coppa Italia, è un obiettivo a cui teniamo tutti.