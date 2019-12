Montella in bilico: contatto con Iachini. La Fiorentina vuole un traghettatore

Vincenzo Montella traballa. La panchina dell’Aeroplanino non è stabile e così la Fiorentina ha avuto un contatto con Giuseppe Iachini. L’ex viola è in pole se dovesse saltare Montella nelle prossime settimane. Situazione in evoluzione, l’idea del club viola è un traghettatore per poi valutare il profilo ideale in vista della prossima stagione, quando Spalletti (o in alternativa Emery) potrebbe essere un serio candidato. Iachini primo nome se salta Montella. E sullo sfondo ci potrebbe essere Ballardini. Lo scrive tuttomercatoweb.com.