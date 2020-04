Montella e la 9 negata a Batistuta alla Roma: “Se lui e la società me l’avessero chiesto…”

L’ex allenatore viola Vincenzo Montella a Sky Sport ha parlato della maglia numero 9 che non lasciò a Batistuta quando arrivò nella capitale:

C’è un’anamnesi: quando arrivò Bati per un mese ci fu uno spot mediatico in cui si diceva che avevano promesso la numero nove a Gabriel. A me nessuno la chiese, ne lui e nemmeno la società. Se l’avessero chiesta al momento dell’acquisto di Bati l’avrei lasciata. O meglio, sarebbe stata più probabile il passaggio. Comunque con Gabriel ci siamo chiariti quando ci siamo visti. In ogni caso chiedere il numero è questione di rispetto e considerazione chiederla.