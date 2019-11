Montella: “E’ stato un calvario, ma piano con i giudizi. Siamo giovani”

Nel post partita di Cagliari-Fiorentina, a Dazn ha parlato un amareggiato Vincenzo Montella:

Oggi c’è poco da commentare, è stato un calvario, il Cagliari ci è stato superiore. Sapevano dei loro pregi ma non siamo riusciti a contrastarli. Abbiamo commesso errori tecnici e tattici, in determinate partite è necessario fare qualcosa in più. La sconfitta ci deve dare forza per riprendere il nostro cammino, siamo ottavi, qualcosa di buono lo abbiamo fatto. Se guardiamo la lista degli undici ci sono tanti anni di differenza tra le due rose. La loro maggiore esperienza ha aiutato. Abbiamo fatto bene quando ci siamo liberati dalla pressione del risultato. Il primo gol è arrivato dopo un fallo su Chiesa in attacco, magari avremmo perso lo stesso, però è così.