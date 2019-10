Montella: “Centro sportivo è un grande segnale. Boateng? Una risorsa”. E su Zurkowski…

Di seguito le parole di Vincenzo Montella a margine della gara tra Pistoiese e Fiorentina, vinta dai suo per 4-1: “Rasmussen? Sono contentissimo, si allena da poco e sono contento per lui che sia tornato a giocare. Zurkowski? Ha fatto bene, fisicamente è devastante, sta crescendo anche nel posizionamento in campo, deve migliorare ancora tanto ma ha qualità molto chiare e specifiche, l’unico che abbiamo in rosa con certe caratteristiche. Boateng? Sono molto contento della sua reazione, ovviamente non può essere contento quando non gioca ma ha dato risposte importante stasera e negli allenamenti. Ma è importante anche per i consigli che dà ai compagni, è una risorsa. La pausa servirà anche a noi dello staff per rifiatare un po’. Il rinnovo di Castrovilli? Si sapeva già da un po’ di giorni, mancavano solo i dettagli. Il Centro Sportivo? Un grande segnale da parte del Presidente, vogliamo fare le cose velocemente e per bene”.