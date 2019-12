Mangiante (Sky): “Montella avrebbe potuto fare di più con una squadra migliore”

Il giornalista Angelo Mangiante, da sempre vicino alle vicende della Roma, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana:

Esonero? Scelta inevitabile. Montella paga anche colpe non sue. Paga anche un mercato che poteva incidere di più e come sempre è l’allenatore a pagare. Con una squadra migliore avrebbe potuto fare di più.

La Fiorentina deve salvarsi, scacciamo pensieri onirici. Iachini? Mi piace, penso sia la persona giusta per traghettare fino al termine della stagione.

La priorità è prendere un grande attaccante, si vede che manca un finalizzatore. E poi Pulgar e Badelj faticano a giocare insieme, va presa una decisione. Manca un centrocampista e ho visto fragile anche la difesa. Serve un giocatore per reparto. Spalletti? Infiammerebbe Firenze, ha dei guizzi tecnici come pochi allenatori al mondo. Deve essere il grande investimento per la prossima stagione.