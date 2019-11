Montella: “Attacco non segna? Sono giovani, abbiamo fiducia in loro. Non possiamo chiedergli 10 gol”

In sala stampa Vincenzo Montella ha commentato il pareggio contro il Parma per 1-1: “Superficialità? E’ vero, non c’era quell’impeto e quell’energia nervosa necessaria per una partita di un certo livello. Avevamo sei Under 23 in campo, qualcuno poteva sentire la pressione di dover vincere ma la squadra nel secondo tempo ha dato risposte importanti. Vedo qualità, altrimenti non potevamo rimetterla in piedi contro una squadra esperta, ho visto più attacco alla porta e coraggio, sono soddisfatto e bastava essere più precisi perché abbiamo tirato 19 volte in porta. Modulo? L’atteggiamento è stato migliore. Chiesa è il giocatore che ha giocato più di tutti, da tutto e ci sta che a volte non sia lucido: inoltre aveva un po’ di influenza. Pedro? Sta crescendo di condizione e ambientamento. Non abbiamo fretta, si deve adattare al nostro calcio e oggi mi aspettavo che segnasse, così come Vlahovic. Ma è un giocatore di sicuro avvenire. L’attacco non segna? Non sono preoccupato, avevamo sei under 23 in campo. Le punte in campo oggi avevano 19 e 20 anni, di cui uno catapultato da un altro mondo. Sono risorse, rispetto ai nostri obiettivi sono giocatori su cui puntare perché saranno l’ossatura del futuro. Se facessero già 10 gol sarebbe bello, mi auguro che la gente si diverta perché stiamo seminando: dobbiamo tenere acceso questo clima. Lasciamo sbagliare i giovani e lasciate sbagliare anche me che sono un allenatore giovane (sorride n.d.r.). Alimentiamo questa miccia, siamo una squadra simpatica e divertente e finora non ho visto tante squadre giocare meglio della Fiorentina fino ad oggi. Sbagliare fa parte del nostro mestiere, diamo troppa importanza ai moduli: è bello avere visto una reazione”.