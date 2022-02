Montella: “Amo il gioco di Italiano e vi spiego perché. I miei anni a Firenze…”

In collegamento dalla Turchia con la trasmissione Zona Mista, l'ex tecnico viola ha parlato del suo passato a Firenze

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, oggi impegnato in Turchia sulla panchina dell'Adana Demirspor, è intervenuto in collegamento durante la trasmissione Zona Mista su Rtv38 ed ha toccato molti temi di casa viola, sia attuali che relativi al suo passato in riva all'Arno: