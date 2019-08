Vincenzo Montella ha parlato alla Rai dopo la vittoria con il Monza:

I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita, adesso è difficile giocare contro qualsiasi avversario, l’importante è averla portata a casa. Montiel e Vlahovic mosse della disperazione? No, sono due giocatori che hanno fatto tutto il ritiro con noi, lo spagnolo mi piace tantissimo, Dusan non è la prima volta che ci puntiamo, può dire tranquillamente la sua. La squadra è incompleta? Non lo so, purtroppo il mercato è interminabile, giocando possiamo migliorare e capire anche cosa manca davvero a questa squadra. La differenza di categoria con il Monza inconsciamente ci ha dato quel pizzico di sicurezza in più, specie nel primo tempo, ma questo non deve succedere. L’inizio di campionato ci farà capire molte cose, contro avversari forti. Politano e Ribery? Sono giocatori importanti, con storie importanti, se arriva un giocatore capace di fare la differenza come questi offro una cena in società. Non guardiamo più all’orribile chiusura del campionato scorso, guardiamo avanti con fiducia. Il Napoli? Lavoreremo tutta la settimana, avversario tosto ma non impossibile.