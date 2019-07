Montella: “Abituiamoci a vincere. Sorpreso da Terzic”. Su Vlahovic e Chiesa…

Il tecnico viola Vincenzo Montella ha parlato in sala stampa al termine della vittoria per 2-1 contro il Chivas. Queste le dichiarazioni trasmesse da Radio Bruno: “Abbiamo vinto, sono contento. Dobbiamo abituarci a farlo, oggi ho visto questa voglia fino alla fine della partita. Sono contento dell’attitudine e dell’atteggiamento messi in campo, bisogna considerare anche il momento ed i giocatori nuovi. Terzic mi ha sorpreso, Zurkowski lo conoscevo già un po’ di più, deve crescere. Vlahovic è cresciuto e può farlo ancora molto. Per la fisicità che ha può dare di più, deve imparare a capire i tempi della squadra. Montiel ha talento ma deve completarsi a livello fisico. Chiesa? Lui e Milenkovic sono appena arrivati, mi serviranno in forze. Si sono allenati solo il poco che era necessario oggi”. I TOP ED I FLOP VIOLA