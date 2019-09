Montella: “Abbiamo trovato la quadra, vincere così una grandissima soddisfazione. Ribery meraviglioso”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la grande vittoria di San Siro contro il Milan ai microfoni di Sky Sport:

Partita perfetta no, perchè sullo 0-3 abbiamo concesso, però è una gran bella vittoria e una grande soddisfazione. Sassolino nella scarpa? Vincere in questo stadio è una grande soddisfazione, non avevo nessuno spirito di rivalsa verso questo Milan, anche perchè è un’altra squadra e un’altra società. Ribery? Ha fatto la differenza, si vede che non è quello di 5 anni fa, ma è sempre decisivo. Ha delle capacità sopra la media. Evoluzione? Mi piacerebbe introdurre anche un centravanti, l’evoluzione sarà quella. Adesso abbiamo trovato questo equilibrio, abbiamo fatto grandi partite contro squadre di grande livello. Ci siamo ultimati dopo l’inizio del campionato, abbiamo lavorato solo dopo l’inizio del campionato. Anima? Abbiamo trovato la quadra, sia con Ribery che con Chiesa, che secondo me è giusto lasciarli vicino alla porta. Il centrale in più ci permette di palleggiare più facilmente. Standing ovation? L’ambiente di Milano è abituato ai grandi calciatori, oggi Ribery ha fatto una prestazione meravigliosa.