Montella: “Non guardo la classifica, meglio di così a livello di prestazione è difficile”

Così Montella nella sala stampa del Tardini dopo Atalanta-Fiorentina:

C’è delusione e amarezza, abbiamo fatto una grande partita contro un avversario di livello. Brava l’Atalanta, ingenui e stanchi noi nel finale e siamo stati costretti ai tre cambi forzati. Non abbiamo potuto fare correzioni dove c’era bisogno: Ribery era un po’ stanco e ho preferito farlo uscire, Federico ha chiesto il cambio perché non stava benissimo e pure Dalbert. Loro sanno forzare la gara, hanno giocatori importanti e ci hanno messo in difficoltà non permettendoci di pressare il loro centrocampista. La classifica? Non la guardo, mi tengo le prestazioni di altissimo livello perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Abbiamo lottato alla pari con le prime della classe, adesso dobbiamo ingranare. La stessa Atalanta l’anno scorso a questo punto dello scorso campionato aveva 3 punti, poi è arrivata terza. Ovvio che dopo un pareggio così ci sia amarezza, ma cerchiamo di accettarlo. La vittoria? Certo che pesa il non riuscire a fare risultato, ma proviamo a guardare il positivo. Lavoriamo insieme bene durante la settimana, abbiamo tanti giocatori nuovi: a livello di prestazione credo non si possa chiedere meglio di così. Dalbert? Sinceramente non ho sentito nessun coro.