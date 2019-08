Montanaro: “Fiorentina, per ora le spese sono minime. Preoccupato per il centrocampo”

Antonio Montanaro, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

La Fiorentina ha speso ancora pochissimo, Boateng 1 mln e Lirola se ne riparlerà l’anno prossimo, perché è un prestito. Ala prima giornata subito Napoli, squadra che ha cambiato poco e che giocherà la Champions. Non sono preoccupato, né eccessivamente fiducioso. Operazioni importanti ancora non ce ne sono state, la Fiorentina non ha lo stesso appeal di qualche anno fa…

Ci sono delle buone alternative, soprattutto in difesa con Terzic, Ranieri e Venuti, mentre sono preoccupato per il centrocampo: Demme non è il Pizarro o il Badelj che ti fa girare la squadra. Il centrocampo sarebbe Demme Benassi e…? Manca ancora il regista, aspettiamo l’8 agosto, che chiude il mercato inglese… In attacco Vlahovic è una certezza anche se è giovane, Boateng una scommessa. Su Llorente qualche dubbio ce l’ho.