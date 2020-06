Monelli: “Se si crede in Vlahovic bisogna coccolarlo, non come Babacar. Con la Lazio…”

Al Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto l’ex attaccante viola Paolo Monelli:

“In questo periodo è anche difficile dare un giudizio, il campionato non è falsato ma ci sono situazioni in cui tutti fanno fatica a segnare. Quanto alla Fiorentina, quest’anno viene a mancare un attaccante vero: Ribery ha giocato bene ma non è una punta, Vlahovic è interessante, ma in potenza, e Chiesa gioca in una posizione non sua. Un bomber vero è quello che è mancato negli ultimi anni. Devi dotartene, ma anche puntellare reparti come il centrocampo, dove comunque c’è Castrovilli che a me piace tantissimo. Sei a 6 punti dalla retrocessione, non puoi evitare di rinforzarti in tutti i settori

Neanche in estate stai fermo così tanto, ma quando hai a che fare con squadre che si chiudono, deve venir fuori l’abilità nell’uno contro uno. Vlahovic? Credo meriti spazio, è un ottimo giovane, prestante e ha buona tecnica. Va supportato e spronato, non com’è successo con Babacar, che a Firenze non ha mai avuto la possibilità di giocare dieci partite di fila. Se ci credi, devi tenerlo qualche anno e puntarci veramente. Cutrone? Un minuto e mezzo mi sembra veramente troppo poco, certo a Ghezzal è andata anche peggio…

Con la Lazio la Fiorentina è svantaggiata, ma nel calcio, con due giorni in più di riposo in una situazione del genere, chi lo sa… Dipende anche da cosa fanno stasera. Il mio passato? Alla Fiorentina gli anni migliori della mia carriera, anche perché un grave infortunio mi ha costretto a smettere anzitempo. La mia era una delle prime cinque Fiorentine di tutti i tempi.”