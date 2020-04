Monelli: “La Fiorentina poteva fare meglio. Onorato di aver avuto Antognoni come capitano”

Intervenuto a TMW, l’ex Paolo Monelli ha parlato della Fiorentina e ha fatto gli auguri a Giancarlo Antognoni per il suo 66° compleanno:

Gli faccio tanti auguri, è una bandiera viola e sono stato molto onorato di aver fatto parte della Fiorentina degli anni Ottanta e di aver avuto Giancarlo come capitano. Lo ricordo volentieri come calciatore e come uomo e gli dico ancora: buon compleanno.

La Fiorentina? In questo campionato non ha fatto benissimo. Credevo che con la rosa a disposizione potesse avere un andamento migliore e una posizione di classifica più interessante. Certo, ci sono tanti giovani e l’infortunio di Ribery ha pesato perchè il francese con la sua esperienza avrebbe potuto essere molto utile anche per questi ragazzi e per la loro crescita. Spero che ci sia la ripresa del campionato e che la Fiorentina possa raggiungere una zona tranquilla della graduatoria per poi ambire nella prossima stagione a qualcosa di meglio anche grazie agli acquisti che sono stati messi a segno e a quelli che faranno.