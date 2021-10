Monelli: “Il caos Vlahovic andava scatenato a maggio. Non vale tutti quei soldi”

Il parere dell'ex attaccante gigliato, che bacchetta la società per la gestione del caso

"Mi auguro che la sconfitta di Venezia sia solo un incidente di percorso. Per mezz'ora c'è stata solo la Fiorentina, poi è mancata la reazione nella ripresa. Io credo che la squadra possa piazzarsi dietro alle prime quattro o cinque. Vlahovic? Bene la prima parte di campionato, adesso probabilmente neanche lui è così tranquillo. Questa è una situazione da trattare in maniera diversa, mi sembra tutto molto prematuro perché il contratto scade nel 2023. Lui ora è un giocatore viola... Il discorso si poteva affrontare a maggio o giugno, senza creare polemiche in pieno campionato. La marcatura su di lui? Sa tenere il reparto da solo e lo abbiamo visto l'anno scorso. Per me è un problema di tranquillità, poi va supportato anche con i giusti palloni da parte dei compagni. Se vale 5 milioni all'anno? I prezzi li fa il mercato, ricordate Coutinho al Barcellona per 150 milioni? No, non li vale, ha fatto bene 7-8 mesi, a livello mentale non è sano accostargli certe cifre".