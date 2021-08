Moglie Borja Valero: “Avrebbe voluto giocare un altro anno nella Fiorentina”

Parla Rocio Rodriguez, moglie dell'ex viola Borja Valero

"Borja è sereno e tranquillo. Aveva voglia di giocare un altro anno nella Fiorentina, ma è andata così. Era, comunque, pronto a questo momento. Lo era meno mio figlio che non era abituato a vedere così tanto in casa suo padre.

Se l'addio ha lasciato qualche trauma in Borja? E' tornato a Firenze per stare con la sua gente, per lui era come vincere un trofeo, la piazza gli vuole bene. Penso che Borja riuscirà a salutare i suoi tifosi. Penso che prima o poi sarà possibile. Allo stadio andrà di sicuro, mi manca troppo.