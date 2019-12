L’ex dg della Juventus Luciano Moggi è intervenuto a Radio Bianconera:

Abete commissario Lega? Questo è il calcio. Ci sono poche personalità che possono portare avanti il calcio. Ci sarebbe da eccepire sulle intercettazioni fatte in favore della Fiorentina che non doveva retrocedere, ma in questo momento penso che non ci sia nulla da eccepire sul fatto che uno di una certa esperienza possa guidare una Lega che ha dei problemi da tutte le parti.