Moggi: “Spalletti sarà l’allenatore della Fiorentina. Gattuso al Napoli? Ancelotti non è Montella”

A Tuttomercatoweb.com l’ex dirigente sportivo Luciano Moggi ha parlato così:

Napoli? Per Gattuso si prospetta un compito arduo: sostituire Ancelotti non è come sostituire Montella. Fiorentina? Commisso ha pazienza. Credo però che non ci siano dubbi: Spalletti sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, penso ci siano già contatti. Il comportamento della società apprezzabile: ha dato a Montella due possibilità ossia Inter e Roma, significa che è più lontano che vicino alla panchina viola. Ma nel calcio ci sta tutto. Credo che l’allenatore abbia più possibilità di essere esonerato che di restare.