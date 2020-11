Moggi e la Fiorentina: “Anche con Prandelli è da centro classifica”

L’ex dirigente sportivo Luciano Moggi è intervenuto a Contro Calcio social tv e c’è stato spazio anche per un parere sulla Fiorentina di Prandelli

Un allenatore, anche se è bravo, per fare risultati ha bisogno di una rosa con grandi giocatori. Se vendi un calciatore importante come Chiesa, che è uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale e non lo sostituisci adeguatamente, non puoi puntare a niente di più che un piazzamento tra l’ottavo e il dodicesimo posto.