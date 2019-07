Moena, per spronare la squadra Bigica usa… Thereau! “Muovetevi, è sempre il primo!”

«Ragazzi muovetevi, è sempre Cyril il primo! Sempre lui!». Emiliano Bigica alza la voce, non una novità in questo ritiro “allargato” della sua Primavera. Il tecnico viola, in procinto di iniziare la sua terza stagione in panchina a Firenze, è uno di quelli che non si risparmiano mai, men che meno nella voce. E stamattina ha rivolto uno dei suoi richiami a tutti i suoi ragazzi… meno il fuori quota Thereau. Rientrando in campo tra un esercizio e l’altro, difatti, i giovani viola sono stati a più riprese preceduti dal francese, e il tecnico lo ha fatto notare senza troppi scrupoli.