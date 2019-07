Qui Moena, Bangu è arrivato in ritiro. Ritardo dovuto a motivi personali

Alla colonia di giovani viola in Val di Fassa si aggiunge un elemento in più. Oggi intorno alle 12 si è aggregato al gruppo anche Andy Bangu, in ritardo d’accordo con il club per via di motivi personali: il giovane congolese ha salutato Bigica e lo staff e si è unito al gruppo, per allenarsi in questi giorni e capire quale sarà la sua sistemazione, in prestito o a titolo definitivo, per la prossima annata.