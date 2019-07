Temperatura tardo-invernali a Moena, la squadra sta conducendo il riscaldamento all’interno della palestra del Benatti. Dopo la vittoria per 6-1 di ieri contro il Real Vicenza, la mattina sta svolgendo allenamento di scarico, tra cyclette e stretching. Solo i portieri in campo per adesso, sotto gli occhi attenti di Bigica. Spalti tristemente vuoti al Cesare Benatti di Moena, visti il tempo e lo scarso allenamento.