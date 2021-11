Mirabelli: “Vlahovic via a gennaio? Complicato. La Fiorentina merita l’Europa”

L'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato della partita di domani tra Fiorentina e i rossoneri e del futuro di Vlahovic

Massimiliano Mirabelli , ex ds rossonero, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della partita di sabato tra Fiorentina e Milan e del futuro di Dusan Vlahovic.

Sulla partita di domani sera: "Il Milan può puntare allo scudetto. Sta giocando bene sia in casa che fuori. Per la Fiorentina può essere un problema giocare con tutte quelle assenze in difesa, ma son convinto che Italiano farà un bel lavoro".