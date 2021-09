Mirabelli: “Fiorentina da Europa, io dico sì. Ora costruire intorno a Vlahovic”

Le opinioni dell'ex dirigente del Milan

“Italiano? Ha dimostrato negli anni di meritare una pizza prestigiosa come Firenze. La Fiorentina gioca senza timore reverenziale, con Roma ha subito una sconfitta immeritatissima. Credo che i fiorentini quest’anno si divertiranno, chissà che la squadra non possa sognare un posto in Europa: io credo di sì. Gattuso? Forse sono stati intelligenti da ambo le parti a non proseguire una cosa che forse non andava. Non è mai troppo tardi per ripensarci, inoltre meglio prima che dopo. Ora va esaltato il lavoro di Italiano e se il buongiorno si vede dal mattino siamo già a metà dell’opera. Vlahovic? I numeri bisogna farli fare ai protagonisti ma di sicuro stiamo parlando di un giocatore importantissimo nel panorama europeo, giustamente la Fiorentina dovrà fare di tutto per trattenerlo e intento se lo gode. Sarebbe davvero importante riuscire a costruirgli una squadra intorno. I viola non devono più lottare per salvarsi, bensì devono ambire non dico allo scudetto ma a qualcosa di importante che riguarda l’Europa. Bisogna dire che in questo mercato ‘povero’ la Fiorentina si è mossa bene e ha speso anche tanto. Se troverà l’occasione giusta a gennaio, perché no? Credo che i viola siano uno dei club che si è mosso meglio in estate”.