Mirabelli: “Fidatevi di Commisso, è calabrese e di parola. Chiesa? Il rinnovo non è impossibile”

Massimiliano Mirabelli, ex Ds del Milan, ha parlato TMW:

Commisso? Non lo conosco di persona, da quel che fa trasparire ha le idee chiare. Non vuole fare brutte figure, credo che per Firenze sia una grande garanzia. È calabrese, è di parola. Rinnovo di Chiesa? Anche lì, già è stata brava la Fiorentina nel momento del cambio societario, che di solito porta confusione, a trattenere un patrimonio del calcio italiano. A favore dei viola ci sono due anni e mezzo di contratto. Ci sono i margini per potere portare a casa il giusto prolungamento e poi, con calma, ragionare. Se i programmi della Fiorentina saranno ambiziosi come quelli di Chiesa… non ci vedo nulla di male. Inter o Juve? È un giocatore straordinario che può giocare ovunque. Oggi non si capisce dove farlo giocare, nel senso buono del termine. Gioca da esterno e fa bene, ha tanti margini di miglioramento. È da top club.