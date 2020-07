Minotti: “La Fiorentina ha pagato la terza gara in una settimana, Castrovilli l’esempio”

L’ex giocatore e oggi commentatore tv Lorenzo Minotti è intervenuto a Radio Bruno dopo aver visto Fiorentina-Sassuolo dal vivo:

La Fiorentina? Mi aspettavo di più, dopo la gara di Roma credevo avrebbe preso punti. Quando giochi gare ravvicinate succede che la terza partita la paghi, la prestazione è stata opaca a livello fisico e di brillantezza. Il Sassuolo, quando è in giornata, può creare difficoltà a chiunque. La Fiorentina deve fare i conti coi giovani che non sono abituati a giocare ogni tre giorni, l’esempio lampante è Castrovilli. Quando incappi in giornate di quel tipo ti devi affidare all’esperienza, lui non ce l’ha e infatti ha causato un rigore. Son cose che succedono, è capitato anche a me ai tempi del Parma. La squadra di Iachini fa più punti in trasferta, fa fatica ad imporre il proprio gioco in casa. Rischio B? Non credo rischi la Fiorentina, a Roma si son visti dei valori. Rispetto al Genoa, al Lecce e alla Samp ha qualcosa di più.