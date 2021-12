Mingardi: “Orsolini? S’è esaltato, adesso prova a scartare anche la sua ragazza”

Pensieri e parole del cantante bolognese, che analizza il Derby dell'Appennino

"All'improvviso, sei o sette partite fa Mihajlovic ha scoperto una cosa che diceva Boskov: "Se l'avversario non segna, tu un punto porta a casa". Ha cambiato modulo e rinforzato la difesa, facendo crescere o trovando dei talenti come Hickey e Theate. Pensate che a Bologna c'è qualcuno che pensa che Arnautovic non sia il bene della squadra perché accentra e impedisce agli altri di sviluppare determinate caratteristiche. A Firenze invece sapete cosa vuol dire avere un centravanti e che peso abbia... Orsolini? Io ho provato a immaginarmelo nella Fiorentina, è uno che se va in trance agonistica è capace di segnare perché è veloce e ha dribbling, il problema è che l'anno in cui ha segnato più gol l'abbia esaltato e che adesso provi a scartare anche la fidanzata quando entra in casa. Un altro penalizzato dal cambio modulo è Soriano. Europa? Non vorrei che questi 24 punti diventassero i primi di una ferita. Andare a fare partite in paesini polacchi e ungheresi a farsi sbattere fuori da gente che magari gioca già da un mese e mezzo... Per me è più importante capire se la Fiorentina o il Bologna faranno squadre in grado di rimanere lì anche quando mettono il naso fuori".