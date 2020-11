Milenkovic: “Stasera gara tosta. Il gruppo c’è, davanti è mancata cattiveria”

Nikola Milenkovic ha parlato nel post partita a DAZN:

Stasera è stata una partita dura e tosta. Noi abbiamo avuto tanto possesso palla ma davanti potevamo essere più cattivi. Ancora una volta non siamo riusciti a segnare purtroppo. Ultimamente abbiamo preso tanti gol, oggi era importante non prenderne. È importante mantenere la rete inviolata. Il gruppo c’è, ci parliamo tanto e siamo uniti. Le voci sul mister? Si scrive tanto però noi siamo concentrati sul campo. Conta solo quello. Qualche episodio non è andato a nostro favore e quello conta nel calcio.