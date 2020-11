Milenkovic: “Siamo stati squadra fino in fondo. Vittoria per Commisso e… mia mamma”

Nikola Milenkovic si è fermato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro l’Udinese in Coppa Italia:

L’importante oggi era vincere, entrambe le squadre lo volevano, alla fine siamo riusciti a segnare e a non prendere gol, siamo stati bravi. Siamo una squadra giovane, non è facile quando le cose non vanno bene, ma oggi abbiamo dimostrato di essere squadra fino alla fine. Ottimo modo per fare gli auguri al Presidente, è un regalo per lui e una dedica a mia mamma, che ha avuto questo maledetto Covid