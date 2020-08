Milenkovic, pochi giorni e sapremo: rinnovo o sarà messo sul mercato

Si è preso qualche giorno, Nikola Milenkovic, per dare una risposta alla Fiorentina. Il club viola, con il proprio allenatore in testa, Beppe Iachini, lo ritiene fondamentale e proprio per questo farà di tutto per accontentare il difensore serbo in modo da trattenerlo in riva all’Arno per almeno un altro anno. I dirigenti gigliati gli hanno proposto il rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2022) con sensibile aumento dello stipendio, per farne uno dei capisaldi della Fiorentina del futuro. Milenkovic, dal canto suo, è in fase di riflessione: nel caso in cui rifiutasse la proposta di Rocco Commisso, come riporta calciomercato.com, verrebbe messo sul mercato con base d’asta di 35 milioni.