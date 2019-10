Milenkovic: “Io attaccante aggiunto? Grazie a Pulgar per il cross. Stiamo andando alla grande”

Nikola Milenkovic, autore del gol vittoria contro l’Udinese, ha parlato così nel post partita:

Ringrazio tutti per i complimenti, ma il mio grazie più vero va a tutti i miei compagni ed al mister, stiamo facendo molto bene. Ho voluto giocare a tutti i costi nonostante un problemino fisico, è andata bene. Abbiamo lottato su ogni pallone, volevamo confermare quanto di buono fatto nelle ultime partite. Già due gol quest’anno? Resto un difensore, non voglio diventare attaccante (ride, n.d.r.). Speriamo di accrescere il bottino sempre di più. Grazie anche a Pulgar, mi ha messo un pallone sulla testa super preciso. In difesa siamo andati benissimo.