Milenkovic giganteggia a San Siro. Adesso il futuro cosa ha in serbo?

Ieri sera a San Siro ha sfoderato una grande prestazione, Nikola Milenkovic torna a far parlare delle sue prestazioni proprio in un momento in cui le attenzioni sembrano rivolte maggiormente al mercato. Pioli, dopo il rinnovo con il Milan, continuerà a spingere per portare in rossonero il difensore che conosce molto bene ed ha lanciato in Serie A. Al tempo stesso, il ragazzo continua a dimostrare di avere margini di miglioramento impressionanti e qualsiasi tecnico sarebbe felice di poter puntare sulla fisicità del serbo. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, ma è certo che giocatori come Nikola dovrebbero in qualche modo rappresentare il nuovo progetto, sia per età che per qualità. Adesso, è proprio il caso di dirlo, resta solo da capire cosa ha in serbo il futuro.